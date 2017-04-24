Під міськраду принесли смітники для депутатів. ФОТО

24/04/2017 Розмір тексту:

У Тернополі сьогодні має відбутися сесія міськради.

З самого ранку на Листопадову привезли три урни для сміття. На них прикріплені аркуші з написами: “для Турського”, “для Сорокаліта” та “для Навроцького”.

Нагадаємо, цих трьох депутатів нещодавно виключили з ВО “Свобода” за порушення партійної дисципліни. Згодом аналогічне рішення прийняла фракція у міськраді. Відтак, керівництво партії звернулося до депутатів із закликом скласти мандати, оскільки усі троє балотувалися у лавах цієї політичної сили.

Загалом під стінами мерії спостерігається напружена ситуація. Як ми повідомляли, дійшло навіть до шарпанини, у якій постраждав один з депутатів.

Фото сайту ternopil.te.ua