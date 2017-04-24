Під міськрадою шарпанина. У депутата пирснули з балончика

24/04/2017 Розмір тексту:

Інцидент пачався задовго до початку сесії. Конфлікт виник між прихильниками «Свободи» і одним з депутатів міськради. За однєїю з версій йдеться про депутата Юрія Смакоуза.

Як прозповідають очевидці, один з депутатів намагався пройти в міську раду і хтось з молодиків під міською радою порснули в нього балончиком, через те що він нібито когось штовхнув. Депутат відповів, що стоїть три ряди, можливо когось і зачепив.

Втихомирити сторони намагався Олександр Богомол.

Чи почнеться сесія вчасно наразі невідомо, пише “20 хвилин”.