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Під міськрадою не обійшлося без сутичок. ВІДЕО
02/06/2017 0
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Як і було прогнозовано, сесія Тернопільської міської ради сьогодні не змогла розпочатися спокійно.
Перед входом у приміщення ТМР за півгодини до початку сесії вишикувалися чоловіки, які заявили, що не впустять трьох виключених із партії “Свобода” “зрадників” – Івана Сороколіта, Ігоря Турського та Романа Навроцького на сесію. Вони скандували: “Зрадник депутат склади мандат!”.
Коли до дверей міської ради підійшов Іван Сороколіт, невідомий чоловік штовхнув його у груди. Почалася бійка, повідомляє сайт beztaby.te.ua.
Втім, усі бажаючі депутати зайшли у раду та розпочали роботу.
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