Під Катедрою знайшли аномалію

01/03/2017 Розмір тексту:

У Тернополі вперше в Україні використали новітнє обладнання для дослідження підземель – георадар для сканування, який працює без пошкодження інфраструктури. Зокрема, знайдено додаткові підземні шляхи і навіть одну аномалію.

– Особливість технології – вона дозволяє знайти металеві труби, зв’язок, водяні труби, – розповів вчора в Тернополі технічний консультант компанії «System solutions» Михайло Туряниця. – Це єдиний апарат, який може знайти поліетиленові труби (це його перше завдання), друге – пошук підземних ходів у Тернополі. Виявлено біля 5-7 ходів, деякі з них уже були відомі, але знайдено і нові пустоти на глибині 1-1,5 м. Припускаємо, там є тунель. У тунелях Катедри знайшли одну аномалію – вона розташована перпендикулярно до тунелю, завширшки 1,2 м.

В Україні дослідження цим апаратом відбувається вперше, в Європі ж з ним більший досвід. Коштує георадар близько 30 тисяч євро.

Пробні вимірювання підземель Тернополя дослідники вважають успішними. Зокрема обстежено ключові місця – територію Катедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці, Тернопільського замку. У планах – 3D-сканування навколо собору і створення 3D-моделі, за якою можна буде оновити фасади будівель поблизу в одному архітектурному стилі з ним, повідомляє Погляд.