Під час збору урожаю в полі знайшли мертву жінку
05/10/2017 0
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Вчора, 4 жовтня, близько опівночі до Чортківських правоохоронців надійшло повідомлення, про те, що в полі, під час збору урожаю, було виявлено тіло невідомої жінки.
Поліцейські, які виїхали на місце події, з’ясували, що загибла – 71-річна жителька Колиндян Чортківського району. Пенсіонерку впродовж декількох днів розшукували як безвісти зниклу.
Під час поверхневого огляду слідів насильницької смерті на тілі не було виявлено. Найімовірніше жінка померла з природних причин одразу після зникнення. Остаточну причину смерті буде встановлено під час судмедекспертизи, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
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