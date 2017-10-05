Під час збору урожаю в полі знайшли мертву жінку

05/10/2017 Розмір тексту:

Вчора, 4 жовтня, близько опівночі до Чортківських правоохоронців надійшло повідомлення, про те, що в полі, під час збору урожаю, було виявлено тіло невідомої жінки.

Поліцейські, які виїхали на місце події, з’ясували, що загибла – 71-річна жителька Колиндян Чортківського району. Пенсіонерку впродовж декількох днів розшукували як безвісти зниклу.

Під час поверхневого огляду слідів насильницької смерті на тілі не було виявлено. Найімовірніше жінка померла з природних причин одразу після зникнення. Остаточну причину смерті буде встановлено під час судмедекспертизи, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.