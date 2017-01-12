Під час пожежі на Тернопільщині постраждали двоє людей. ФОТО
11 січня о 12:16 на пункт зв’язку 17-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу в кімнаті житлового будинку на вул. Чорновола, 6, в м. Зборів.
Як вдалось встановити, пожежа виникла орієнтовно о 11:50. До місця події негайно вирушив черговий караул ДПРЧ-17. На момент прибуття вогнеборців загальна площа пожежі становила близько 5 м.кв. Всі сили та засоби рятувальники спрямували на боротьбу з вогнем. О 12:33 пожежу локалізовано, о 13:25 – ліквідовано.
Під час гасіння пожежі врятовано та передано працівникам швидкої допомоги двох травмованих мешканців будинку, громадян 1933 та 1959 років народження. З ознаками гострого отруєння продуктами горіння їх шпиталізовано до Зборівської районної клінічної лікарні. Також від вогню врятовано будівлю та інші матеріальні цінності.
Обставини виникнення пожежі та сума матеріальних збитків встановлюються.
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