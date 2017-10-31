Під час пожежі на Тернопільщині ледь не згоріло майна на 100 тисяч. ФОТО
31/10/2017 0
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Пожежа сталася 30 жовтня у Чорткові.
Як повідомили в Управлінні ДСНС, горіла недіюча дерев’яна господарська будівля.
Вогнем знищено покрівлю споруди, на площі 15 м.кв та відходи деревини. Пожежу ліквідовано черговим караулом 6-ї державної пожежно-рятувальної частини.
Під час гасіння врятовано будівлю, всього матеріальних цінностей орієнтовно на суму 100 тис. грн.
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