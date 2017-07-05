Під “білим домом” запалили фаєри. ВІДЕО
На сесії обласної ради прийняли звернення пікутувальників. Активісти кажуть, запаленими фаєрами вони відсвяткували “маленьку перемогу”.
Звернення “Про амністію у 2016 році і вжиття невідкладних заходів по захисту національних інтересів держави і соціальних прав громадян” у Тернопільській обласній раді ухвалили 39 голосами “за” і без дискусій, повідомляє “20 хвилин“.
Нагадаємо, активісти пікетували ОДА 5 липня через вбиту випускницю, амністію АТОвців та дерибан землі.
– Обласна рада прийняла наші звернення дуже швидко, – коментує голова національного корпусу в Тернопільскій області Володимир Петришин. – Традиційно на завершення масштабних акцій ми зачитали молитву націоналіста. А ще ми запалили фаєри на знак нашої “маленької перемоги”.
Сам пікет проходив мирно, за правопорядком спостерігали правоохоронці. Після ухвалення рішення активісти розійшлись.
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