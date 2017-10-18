Під “білим домом” вимагають великої політичної реформи
Тернополяни приєдналися до Всеукраїнської ненасильницької акції. Місцеві жителі зібралися висловити протест під стінами «білого дому». Серед вимог: велика політична реформа.
Протестувальники прийшли з плакатами та державними прапорами.
«Ми за пропорційну систему з відкритими списками, обмеження депутатської недоторканості, створення антикорупційного суду. В загальному це – велика політична реформа», – відзначив громадський активіст Василь Томчишин.
Нагадаємо, акція протесту охопила чимало обласних центрів України, а найбільше людей зібралося в столиці. Серед організаторів: Автомайдан, Антикорупційний штаб, Громадський рух «Чесно», Центр протидії корупції, різні політичні сили. Напередодні вони підписали меморандум про проведення всеукраїнської ненасильницької акції. Наразі залишається відкритим питання, чи обійдеться під час протестних акцій без політичних провокацій. Оскільки подібні акції – можливість для деяких політичних сил і лідерів заявити про себе.
Софія Романська
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Коментарі (1)
Громадянин18/10/2017
Романська у вас щось з очима???Бо на фото прапори політ.партій і без плаката!!!