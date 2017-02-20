Під “білим домом” сьогодні буде гаряче

20/02/2017 Розмір тексту:

Профспілка підприємців “Захист справедливості” завтра, 20 лютого, планує провести акцію “Зупинимо владний геноцид українського народу”.

Захід відбудеться о 10.00 біля Тернопільської ОДА, повідомляє Галас.

На акції підприємці вшанують пам’ять Героїв Небесної Сотні і озвучать політичні та економічні вимоги до влади:

– перегляд чинних тарифів з метою доведення їх до економічно обґрунтованих,

– відмінити штрафи в 96000, 320000 грн для малого і середнього бізнесу,

– впровадити право на сімейний бізнес,

– не допустити підняття пенсійного віку,

– ввести жорсткий контроль заробітних плат для керівників державних підприємств, суддів і інших високопосадовців.