Під “білим домом” сьогодні буде гаряче

20/02/2017 1
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Профспілка підприємців “Захист справедливості” завтра, 20 лютого, планує провести акцію “Зупинимо владний геноцид українського народу”.

Захід відбудеться о 10.00 біля Тернопільської ОДА, повідомляє Галас.

На акції підприємці вшанують пам’ять Героїв Небесної Сотні і озвучать політичні та економічні вимоги до влади:
– перегляд чинних тарифів з метою доведення їх до економічно обґрунтованих,
– відмінити штрафи в 96000, 320000 грн для малого і середнього бізнесу,
– впровадити право на сімейний бізнес,
– не допустити підняття пенсійного віку,
– ввести жорсткий контроль заробітних плат для керівників державних підприємств, суддів і інших високопосадовців.

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Коментарі (1)

Катерина

20/02/2017

Проти малого бізнесу нічого не маю ,але чому підприємці не хочуть оформляти своїх працівників,а якщо хочеш оформитись,то кажуть ,що самі будете за себе сплачувати податок близько 1500,або оформляйтеся приватними підприємцями.Хіба це справедливо???

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