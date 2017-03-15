Під “білий дім” принесли собачу буду. ФОТО

14/03/2017 Розмір тексту:

Під Тернопільську облраду активісти принесли символічну собачу будку для Президента Петра Порошенка та вимагають припинити торгівлю з Донбасом.

Про це повідомив власкор IA ZIK.

Сьогодні відбувається позачергова сесія облради, яку скликали у зв’язку із силовим розгоном учасників блокади торгівлі з окупованими районами Донецької та Луганської областей.

На сесію прийшли кілька десятків активістів, добровольців і колишніх учасників АТО.

«Хлопці, які блокують незаконний потік контрабанди і торгівлю з ворогом, вночі були підступно побиті та заарештовані. Це наші побратими, з якими ми стояли і будемо стояти на обороні нашої держави. Вважаємо, що це неприпустимо і глибоко обурені такою поведінкою силових структур», – зазначив голова громадського всеукраїнського об’єднання учасників АТО Володимир Свистун.

Після недавньої фрази Петра Порошенка про те, що ті, хто «навіть собачої будки в житті не збудували, закликають до дестабілізації в країні», активісти принесли у відповідь будку на сесію облради.

«Я сам інженер, але нам гарант говорив, що ми – люди, які не збудували навіть собачої будки. Тож ми привезли сьогодні будку від наших побратимів, яку зробили своїми руками. Ми виступаємо за те, щоб наша держава не торгувала Росією. Але чомусь добровольців, які підтримують таку вимогу, називають рукою Кремля. А ті, хто торгує з країною-агресором, вважають себе патріотами», – зазначив лідер місцевого осередку ВО «Автомайдан» Ігор Василів.