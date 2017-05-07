Під автомобільною естакадою неподалік Тернополя хтось заховав пістолет-кулемет і гранати. ФОТО

07/05/2017 0
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Сховок зі зброєю викрили працівники поліції спільно з службою безпеки України. Небезпечні предмети невідомі заховали під авторемонтною естакадою на околиці села Ігровиця Тернопільського району.

У водонепроникному поліетиленовому пакеті зберігався пістолет-кулемет Судаєва та три осколкових гранати РГД-5.

Слідчо-оперативна група Національної поліції вилучила усі предмети та направила їх на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 ККУ – незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами, повідомляють у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області.

Тривають слідчі дії та вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до потрапляння засобів ураження у відкритий обіг.

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