Петро Порошенко привітав тернопільського спортсмена із “золотом” Паралімпіади

13/03/2018 Розмір тексту:

Як ми повідомляли, спортсмен з Тернополя Тарас Радь приніс збірній Україні четверту золоту нагороду на Паралімпійських іграх 2018 у південнокорейському Пхьончхані.

Із цим досягненням тернополянина привітав президент Петро Порошенко.

“Неймовірно!

18-річний Тарас Радь здобув для України ще одну золоту нагороду! Він став наймолодшим чемпіоном в історії українських зимових паралімпійських видів спорту.

Вітаємо Тараса, а також Ігоря Рептюха, який здобув «срібло» та Людмилу Ляшенко із «бронзою».

Молодці!” – написав глава держави у Фейсбуці.