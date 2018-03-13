Петро Порошенко привітав тернопільського спортсмена із “золотом” Паралімпіади
13/03/2018 0
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Як ми повідомляли, спортсмен з Тернополя Тарас Радь приніс збірній Україні четверту золоту нагороду на Паралімпійських іграх 2018 у південнокорейському Пхьончхані.
Із цим досягненням тернополянина привітав президент Петро Порошенко.
“Неймовірно!
18-річний Тарас Радь здобув для України ще одну золоту нагороду! Він став наймолодшим чемпіоном в історії українських зимових паралімпійських видів спорту.
Вітаємо Тараса, а також Ігоря Рептюха, який здобув «срібло» та Людмилу Ляшенко із «бронзою».
Молодці!” – написав глава держави у Фейсбуці.
Неймовірно!18-річний Тарас Радь здобув для України ще одну золоту нагороду! Він став наймолодшим чемпіоном в історії…
Опубліковано Петром Порошенком 12 березень 2018 р.
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