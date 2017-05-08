Петра Гадза обрано головою Ради Асоціації українських садівників на другий термін поспіль. ФОТО, ВІДЕО

Одним із засновників Асоціації та першим головою Ради є відомий на Тернопільщині підприємець Петро Іванович Гадз.

– В кінці квітня завершився строк повноважень голови Ради і 4 травня відбулись позачергові загальні збори Асоціації і засідання Ради. На цих зборах Петро Іванович прозвітував про виконану роботу за рік і члени Ради асоціації одноголосно затвердили його звіт та визнали виконану роботу задовільною. Ще у порядку денному були вибори нового голови Ради Асоціації. Коли постало питання про висунення кандидатів на посаду, усі члени Ради запропонували Петра Гадза і одноголосно проголосували, – розповідає голова асоціації Дмитро Крошка.

При цьому на прохання Петра Івановича було рекомендовано загальним зборам обмежити обрання однієї і тієї самої особи на посаду голови Ради Асоціації більш ніж на два строки поспіль. Це робиться для того, щоб структура управління асоціацією відповідала європейським принципам демократії та відкритості.

Одним із провідних завдань Асоціації є об’єднання вітчизняних садівників та створення нових ринків збуту закордон. Перейнятим досвідом господарств у різних країнах світу розповів Петро Іванович.

– Я їздив в Італію, Францію, Швейцарію, Німеччину, Польщу – дивився як працюють там і почав садову справу у себе, створив фермерське господарство. В Італії, до прикладу, я побачив наскільки раціонально вони використовують кожен клаптик землі, тобто все засаджено, все зорано, все якісно доглядається, дерева здорові. Мене здивувало, що на одному із господарств фермер 56 разів кропить сад і сам на території живе, недалеко – дитячий садок, школа, у нас в Україні вже казали б, що це погано. Але насправді, якщо він кропить, це значить, що дерево здорове і плід здоровий, – говорить Петро Гадз.