Перший тиждень посту: що коїться з цінами на ринку

03/03/2017 Розмір тексту:

Порівняно з січнем, ціни на окремі продукти, а особливо на молочні, значно зросли. Сметана подорожчала майже на 6 гривень, сир на 5 грн/кг, масло теж на 5 гривень. З приходом весни подешевшали лише яйця.

“20 хвилин” поцікавилась цінами на Центральному тернопільському ринку на соціальні продукти станом на 1 березня.

Продавці овочевого відділу кажуть, що з початком посту значно зросла ціна на печериці.

– Якщо в кінці лютого печериці коштували від 32 до 39 грн/кг, – розповідає продавець Олег. – То з понеділка подорожчали до 48 грн/кг. Тоді коли морква, цибуля та буряк вартують так само.

А от у м’ясному відділі людей не меншає.

– М’ясо не дуже подорожчало, – каже продавець Світлана. – Наші постачальники думали, що люди не будуть купувати м’яса, бо піст, тому ціна не змінювалась. Але покупців багато, то, можливо, ціна зростатиме.

Ціни на рибу коливаються в межах 10 гривень: хек – 57-67 грн/кг; тріска 70-75 грн/кг; оселедець – 60-65 грн/кг; скумбрія – 75-85 грн/кг.

Проте ажіотаж на рибу був лише за 3-4 дні до посту.

– Від початку тижня рибу купують мало, – ділиться продавець Варвара. – Багато купували за декілька днів до початку посту. Ціна від моїх постачальників не зросла.