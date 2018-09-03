Перший тиждень осені на Тернопільщині буде по-літньому спекотним

03/09/2018 Розмір тексту:

Жителі Тернопільщини ще матимуть змогу насолодитися літом. Цього тижня в області передбачають майже спекотну погоду. А впродовж доби стовпчики термометра сягатимуть 28-ми градусів тепла.

Суху і спекотну погоду передбачають метеорологи по всій території західного регіону, лише подекуди пройдуть невеликі дощі. Стовпчики термометрів вдень коливатимуться від 24 до 28 градусів вище нуля.

«На Тернопільщині передбачається мінлива хмарність. Без істотних опадів впродовж доби. Вітер східний 7 – 12 метрів за секунду, часом незначні пориви вітру. Температура повітря вночі 11 – 16 градусів тепла, вдень 23 – 28 градусів вище нуля. Вночі та вранці можливі тумани, внаслідок яких погіршуватиметься видимість», – повідомляє обласний гідрометеоцентр.

За попередніми прогнозами метеорологів, тепла погода тішитиме жителів краю до кінця тижня. Осіннього похолодання поки не прогнозують. За словами метеорологів, суттєво зміниться погода не раніше середини вересня.

Софія Романська