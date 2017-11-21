Перший сніг спровокував ДТП під Тернополем. ФОТО

21/11/2017 Розмір тексту:

Неподалік села Миролюбівка, на автодорозі Мишковичі-Дружба, не розминулося дві іномарки. 21 листопада О 6:40 за межами населеного пункту зіткнулися автомобілі Volkswagen Golf Plus та Opel Vectra.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій Volkswagenа не врахував погодних умов та ситуації на дорозі. Не врятували іномарку і шиповані колеса. Автівку почало заносити, а після цього викинуло на смугу зустрічного руху, де вона врізалася в інший транспорт.

До лікарні з легкими тілесними ушкодженнями бригада екстреної медичної допомоги забрала двох пасажирів з Volkswagen Golf. Кермувальник з іншого авто отримав травми середнього ступеня тяжкості. Подія внесена в ЄРДР за статтею 286 частина 1 ККУ, повідомляють у поліції.