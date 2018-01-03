Перший день з новими тарифами: у водіїв маршруток був непростий ранок

02/01/2018 Розмір тексту:

У Тернополі відсьогодні на гривню зросла вартість проїзду у громадському транспорті. Однак тарифи залишилися незмінними при користуванні соціальними картами та електронними квитками. Нагадаємо, при оплаті готівкою вартість проїзду становить чотири гривні у тролейбусі, п’ять гривень – у маршрутці.

Нова система оплати за проїзд дещо ускладнила роботу водіїв маршруток. Адже відтепер їм потрібно проводити картковий розрахунок, видавати чеки, ну і звісно стежити за ситуацією на дорозі.

«Непростий в нас сьогодні був ранок. Багато людей не знало про ці нововведення. Нам всім треба було пояснювати. Крім того, були моменти, що система давала збої. А ще люди не хотіли платити більше за новими тарифами», – каже водій маршрутки Василь Поліщук.

Ставлення у жителів Тернополя до впровадження дворівневої системи оплати за проїзд неоднозначне.

У Тернополі звернулося за оформленням соціальної картки 65 тисяч людей.

«Тернополяни у будь-який час можуть виробити соціальні картки. Або ж можна придбати звичайні електронні квитки. Їх можна купити у магазинах на зупинках громадського транспорту. Загалом вони продаються у двадцяти кіосках в Тернополі у різних мікрорайонах міста. В основному на центральних зупинках міста. Вартують вони двадцять гривень. Їх поповнити і можна їздити за пільговим тарифом», – пояснює начальник управління транспорту, комунікацій та зв’язку Тернопільської міськради Ігор Мединський.

Софія Романська