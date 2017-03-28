Першого квітня тернополян чекає черговий “сюрприз”

28/03/2017 Розмір тексту:

Послуги водопостачання та водовідведення подорожчають з першого квітня. Тарифи зростуть на одну гривню п’ятдесят дев’ять копійок за кубометр води. Зміни тарифів вже затвердила Національна комісія у сферах енергетики і комунальних послуг.

Нові тарифи було прийнято ще 22 березня, – пояснюють у КП «Тернопільводоканал». З першого квітня вони зростають на 14 відсотків.

«Передбачене підвищення вартості послуг. Відповідні зміни були затверджені ще раніше – 22 березня. Проте діятимуть нові тарифи з першого квітня. Загалом вони зростуть на 14%. Такий тариф діятиме упродовж року, якщо не буде суттєвих змін у законодавстві, які будуть впливати на складові нашого тарифу. Якщо конкретно, то тариф послуг водопостачання та водовідведення для мешканців багатоквартирних будинків далі буде становити 13 гривень 7 копійок. Для інших абонентів, зокрема для жителів приватного сектору, вартість наших послуг становитиме 12 гривень 24 копійки за один метр кубічний. Ми сподіваємося, що нові тарифи не будуть надто відчутними для громадян, принаймні для тих, хто користується субсидіями», – відзначив начальник планово-економічного відділу КП «Тернопільводоканал» Володимир Водовіз.

Будь-яке підвищення тарифів викликає обурення серед населення. За словами експертів, теперішні соціальні стандарти не відповідають ціновій ситуації й рівню тарифів у житлово-комунальній галузі.