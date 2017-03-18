Перші польові роботи розпочало ТзОВ “Бучачагрохлібпром”

18/03/2017 Розмір тексту:

ТзОВ «Бучачагрохлібпром» розпочав підготовку до весняно-польових робіт. Аграрії розповіли про перші посіви та плани на новий сезон.

– Закінчили роботи з підживлення озимої пшениці, озимого ячменю та почали посівну кампанію із села Космирин, де засіяли 400 га під яру пшеницю. Зараз погода, на жаль, не дозволяє зайти у поле через високу вологість. Коли ситуація покращиться, почнемо посів усіх культур – ярих зернових, цукрового буряку, гороху, оскільки календар не дозволяє затягувати, – розповідає заступник директора з рослинництва ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Тарас Швець.

Як розповідає Тарас Ярославович, цього року підприємство збільшує площі під посів соняшника, цукрового буряка, суттєво збільшуються площі під посів ярої пшениці. Причиною цього стала осіння погода, яка не дозволила засіяти достатню кількість озимих культур, тому є потреба вирівняти показники.

– Значне збільшення площ, наприклад, під соняшник зумовлено його високою рентабельністю, про що свідчать попередні показники. Аналогічна ситуація і з цукровим буряком, тобто у 2016 році вони у нас вийшли найбільш прибутковими і ми зробили їх пріоритетними, – зазначає Тарас Швець.

Насіння підприємство використовує перевірене уже роками, а цього сезону на 150 га випробують насіння соняшника нової фірми, аби перевірити урожайність.