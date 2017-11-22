Перша машина саджанців із садів Петра Гадза вже вирушила до Голландії. ФОТО

За умовами контракту, перша партія саджанців складатиме приблизно 100 000 дерев, а загальне число експорту саджанців складає 300 000 дерев. До голландського господарства експортуватимуться такі види саджанців: яблуня (Гала, Голден Делішес), груша (Конференція), черешня (Бігаро Бурлат).

— Минулого тижня ми відправили до Голландії першу машину саджанців, а загалом ми відправлятимемо саджанці до цієї країни щотижня. Поки що ми експортуємо лиши три види саджанців, проте поступово будемо розширювати асортимент вивозу. Зазначу, що основна мета експорту саджанців – показати світу, що Україна є конкурентоспроможною країною, яка може вирощувати для експорту якісний та здоровий безвірусний матеріал, за рахунок чого залучати інвестиції до країни, — поділився директор із садівництва ФГ «ГАДЗ» Тарас Мельник.

Тарас Володимирович зазначив, що голландське господарство Лучіано Шрама – перше, із яким ФГ «ГАДЗ» розпочало експорт, проте підприємство налагоджуватиме співпрацю з Норвегією, Грузією, Казахстаном, Німеччиною, Францією.