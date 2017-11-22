Перша машина саджанців із садів Петра Гадза вже вирушила до Голландії. ФОТО
На початку року фермерське господарство «Гадз» підписало контракт на багаторічну співпрацю по експорту саджанців із господарством голландського садовода Лучіано Шрама, а у листопаді до Голландії було відправлено перші саджанці.
За умовами контракту, перша партія саджанців складатиме приблизно 100 000 дерев, а загальне число експорту саджанців складає 300 000 дерев. До голландського господарства експортуватимуться такі види саджанців: яблуня (Гала, Голден Делішес), груша (Конференція), черешня (Бігаро Бурлат).
— Минулого тижня ми відправили до Голландії першу машину саджанців, а загалом ми відправлятимемо саджанці до цієї країни щотижня. Поки що ми експортуємо лиши три види саджанців, проте поступово будемо розширювати асортимент вивозу. Зазначу, що основна мета експорту саджанців – показати світу, що Україна є конкурентоспроможною країною, яка може вирощувати для експорту якісний та здоровий безвірусний матеріал, за рахунок чого залучати інвестиції до країни, — поділився директор із садівництва ФГ «ГАДЗ» Тарас Мельник.
Тарас Володимирович зазначив, що голландське господарство Лучіано Шрама – перше, із яким ФГ «ГАДЗ» розпочало експорт, проте підприємство налагоджуватиме співпрацю з Норвегією, Грузією, Казахстаном, Німеччиною, Францією.
Додати свій коментар
Головні новини
- На Тернопільщині хуліган помстився дівчині за те, що допомогла поліції розкрити злочин
- У Тернополі водій “Москвича” скоїв аварію, залишив автомобіль на зупинці і зник
- Тернополянин викликав поліцію, бо хотів розважитися
- З’явилося відео, як депутат облради б’є жінку-поліцейського. ВІДЕО
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...