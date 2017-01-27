Перевізники знов погрожують перекрити трасу міжнародного значення

27/01/2017 Розмір тексту:

У Збаражі планують повторити акцію протесту, якщо влада не дослухається до вимог.

Нагадаємо, учора перевізники, які доставляли цукрові буряки на Тернопільщину, перекрили трасу міжнародного значення у Збаражі. Збаразький цукровий завод заборгував їм понад п’ятнадцять мільйонів гривень. Люди готові оголосити безстрокову акцію протесту, щоб отримати зароблене.

Акція протесту неподалік Збаража тривала більше години. До протестувальників вийшли представники місцевої влади та пообіцяли сприяти вирішенню проблеми.

«Ця ситуація з’явилася не перший день. Можна подумати, що влада про неї не знала. Людям винні по 400, 600 тисяч гривень. Для багатьох це сезонна робота. І ми чекаємо цього сезону цілий рік, щоб заробити. Ремонтуємо машини, готуємося. А тут нам вже стільки часу боргують зароблене», – каже перевізник Юрій.

Отримати пояснення від керівника заводу протестувальникам не вдалося. Відтак перевізники планують продовжувати акцію протесту, також звертатимуться до суду.