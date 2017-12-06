Переселенка з Луганська відкрила у Тернополі “Соціальний гардероб”

06/12/2017 Розмір тексту:

«Можеш – принеси, потребуєш – візьми», – такий зміст проекту «Соціальний гардероб». Ідея належить переселенці з Луганська Яні Шкуратовій. Реалізувати задум жінці вдалося завдяки подругам.

«Соціального гардеробу» в Тернополі ще не було. Проте відсьогодні ним можуть користуватися особи які мають велику потребу в одязі. «Ми зрозуміли, що є багато людей які мають потребу в одязі, взутті, особливо одязі для дітей. І в нас виникла ідея – створити такий гардероб, де одні люди можуть приносити речі, інші брати, якщо мають таку необхідність. Це буде працювати як магазин, де не потрібно платити гроші. Щоб отримати речі, треба показати документ, що засвідчує статус: це люди з інвалідністю, пенсіонери, малозабезпечені, багатодітні», – каже Яна Шкуратова.

Працює «Соціальний гардероб» за адресою 15 квітня 3. Жителів Тернополя закликають долучатися до проекту, а потребуючим особам радять не соромитися, а звертатися.

Софія Романська