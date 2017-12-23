Перерахували і жахнулися: у родини з Тернопільщини злодії вкрали велику суму грошей

22/12/2017 0
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Майже 5 тисяч американських доларів та три тисячі гривень втратила родина з села Суходіл через незачинені двері.

21 грудня у помешканні перебувала лише старенька пенсіонерка, донька з зятем та онукою подалися на роботу. Близько обіду бабця почула, що в хату хтось зайшов, однак подумала, що то хтось з родичів. Лише увечері, коли вияснилося, що ніхто до домівки не повертався, донька з чоловіком кинулися перевірити, чи щось не пропало.

Спочатку навіть не зрозуміли, що грошей нема, адже хитрий злодій залишив у шкатулці, де вони зберігалися, зверху декілька купюр. Однак коли вирішили перерахувати, жахнулися – пропала чимала сума.

Потерпілі зателефонували в поліцію. За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження, повідомляють у поліції.

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