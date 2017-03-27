Перелом і струс мозку: тернополянка ледь вижила після поїздки у тролейбусі

27/03/2017 0
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У Тернополі на вулиці Тарнавського травмувалась 57-річна жінка. Травми вона отримала, коли виходила з тролейбуса.

Випадок трапився вчора, близько 15:18, повідомляє Доба.

До постраждалої тернополянки викликали медиків.За попередніми даними, у жінки закрита черепно-мозкова травма та струс мозку. Також у неї діагностували закритий перелом стегнової кістки.

Після надання домедичної допомоги її було доставлено у лікарню швидкої допомоги.

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