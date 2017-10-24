Перекинутий автомобіль, “швидка” і довжеленний затор: жахлива аварія щойно сталася на Тернопільщині. ФОТО

24/10/2017 Розмір тексту:

Два побиті автомобілі та величезний затор – такі наслідки аварії у селі Кровінка Теребовлянського району.

Один з автомобілів марки Ford – перекинутий. На місце події вже прибула швидка допомога, повідомляє Терен.

Фото з місця події надіслала очевидець – жінка на ім’я Олеся.