В аварії на Тернопільщині постраждало двоє людей. ФОТО

17/06/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

У Кременці водій «BMW» відправив на лікарняні ліжка двох своїх пасажирів.

Сьогодні о 3:40 до працівників поліції надійшло повідомлення від фельдшера екстреної медичної допомоги про те, що у Кременці – ДТП з травмованими.

Виїздом слідчо-оперативної групи встановлено, що 31-річний керманич автомобіля «BMW» іноземної реєстрації, рухаючись по вул. О. Лятуринської, не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та з’їхав у кювет, допустивши перекидання автомобіля.

В травматологічне відділення районної лікарні, а потім в Тернопільську обласну лікарню із закритою черепною-мозковою травмою, забоєм головного мозку, травмою хребта госпіталізовано 25-річного пасажира автівки. До районної лікарні також доставили ще одного, 23-річного пасажира. У нього забійна рана лівої руки, спінальна травма шийного-грудного відділу хребта з пошкодження спинного мозку.

Водій та ще двоє пасажирів не постраждали. Усі вони жителі одного із сіл Шумського району.

У водія відібрано взірець крові на вміст алкоголю. Транспортний засіб доставлено на спеціальний майданчик Кременецького районного відділу поліції, повідомляють у відділі забезпечення безпеки дорожнього руху УПД ГУНП в Тернопільській області.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Що, на Вашу думку, є рушійною силою конфлікту в міській раді?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
13 / 0,283 / 9.97m