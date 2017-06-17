В аварії на Тернопільщині постраждало двоє людей. ФОТО
У Кременці водій «BMW» відправив на лікарняні ліжка двох своїх пасажирів.
Сьогодні о 3:40 до працівників поліції надійшло повідомлення від фельдшера екстреної медичної допомоги про те, що у Кременці – ДТП з травмованими.
Виїздом слідчо-оперативної групи встановлено, що 31-річний керманич автомобіля «BMW» іноземної реєстрації, рухаючись по вул. О. Лятуринської, не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та з’їхав у кювет, допустивши перекидання автомобіля.
В травматологічне відділення районної лікарні, а потім в Тернопільську обласну лікарню із закритою черепною-мозковою травмою, забоєм головного мозку, травмою хребта госпіталізовано 25-річного пасажира автівки. До районної лікарні також доставили ще одного, 23-річного пасажира. У нього забійна рана лівої руки, спінальна травма шийного-грудного відділу хребта з пошкодження спинного мозку.
Водій та ще двоє пасажирів не постраждали. Усі вони жителі одного із сіл Шумського району.
У водія відібрано взірець крові на вміст алкоголю. Транспортний засіб доставлено на спеціальний майданчик Кременецького районного відділу поліції, повідомляють у відділі забезпечення безпеки дорожнього руху УПД ГУНП в Тернопільській області.
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