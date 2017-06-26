Перекрита вулиця і поліція з металошукачами: під міськрадою знов буде “гаряче”. ФОТО

Хоча засідання повинно розпочатися лише о 10:00, натовп почав збиратися ще з 7:30. Зокрема біля міської ради вже є представники та прихильники ВО «Свобода», декілька депутатів від «Самопомочі» та БПП, повідомляє інтернет-видання Тернополяни.

Також громадський порядок охороняють правоохоронці. Зокрема вони знову перекрили дорогу біля міської ради та кожного перехожого обшукують металошукачем.

Нагадаємо 2 червня через сесію міської ради правоохоронці також перекрили вулицю Листопадову. Як зазначив головний поліцейський області Олександр Богомол, такі дії направленні на те, аби уникнути конфліктів та силових протистоянь.

«Позиція поліції однозначна – будуть фізичні протистояння – ми будемо втручатися, а осіб, які порушуватимуть спокій, ми притягуватимемо до відповідальності. Втягувати у політичні ігри поліцію і громаду не буде ніхто», – зауважував Олександр Богомол.