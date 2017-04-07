Перед Великоднем Митрополит Василій благословив роботу працівників Тернопільськогго м’ясокомбінату

07/04/2017 Розмір тексту:

Митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій ознайомився з виробничими потужностями Тернопільського м’ясокомбінату та благословив його роботу.

Про це йдеться на сайті Тернопільсько-Зборівської Архиєпархії УГКЦ та сайті компанії “Агропродсервіс”.

Високопреосвященний архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ кир Василій СЕМЕНЮК здійснив ознайомчий візит на Тернопільський м’ясокомбінат, який є структурним підрозділом компанії «Агропродсервіс».

Під час відвідин генеральний директор компанії Іван Чайківський, директор ПАП «Агропродсервіс» Андрій Баран та директор відділення «Тернопільський м’ясокомбінат» Віктор Малюта показали виробничі потужності підприємства, розповіли його історію, ознайомили з процесом виготовлення ковбасних та консервних виробів.

«Я багато доброго чув про ваш м’ясокомбінат і от тепер маю нагоду все побачити на власні очі. Я подивляю з того, як багато зроблено. Скажу вам, що ви робите велику справу і це, напевне, єдине підприємство, яке піднялося в Тернополі після занепаду». – сказав Митрополит Василій після ознайомлення з виробництвом.

По завершенні візиту, владика поблагословив роботу працівників, добрі наміри керівників та подарував Івану Чайківському та Андрію Барану вервиці.