Перед святами на Тернопільщині дорожчають солодощі

26/11/2017 Розмір тексту:

Солодощі українського виробництва піднімаються в ціні. До Нового року в регіоні прогнозують ріст цін на цукерки та печиво до 10 – 15%. Підприємці наголошують: причиною є зростання собівартості виробництва через високі тарифи на енергоносії.

Тернопільщина є стратегічним експортером зерна та цукру. Особливо порадував аграріїв цьогорічний врожай. Однак, на жаль, зниження цін на більшість продуктів не відбулося. Скоріше навпаки, спеціалісти з відділу статистики фіксують постійну тенденцію щодо їхнього зростанням. А останнім часом це торкнулося хлібобулочних виробів і солодощів.

«На жаль, собівартість виробництва у нас збільшується. Причини – це високі тарифи на енергію та досить високі ставки податку. Тому у підприємця нічого не залишається як підвищувати ціни на свою продукцію. Хоча це нас також не дуже тішить. Бо, зазвичай, після зростання ціни, зменшуються обсяги реалізації товару», – каже підприємець Ірина Білогірська.

Тож жителям краю радять купувати цукерки завчасно, не чекаючи Різдвяних свят. Адже тоді на цінову ситуацію ще й впливатиме підвищений ажіотаж.

Софія Романська