Перед сьогоднішніми виборами на Тернопільщині виявили ряд порушень

29/10/2017 Розмір тексту:

Як ми повідомляли, 29 жовтня у чотирьох об’єднаних територіальних громадах Тернопільщини відбуваються вибори. Попередньо представники громадянської мережі «ОПОРА» виявили чимало порушень у формуванні виборчих округів, а також в агітаційній кампанії деяких кандидатів.

Загалом у виборах до ОТГ бере участь 16 політичних партій. У трьох громадах: Хоростківській, Лановецькій та Зборівській вибори відбуваються за пропорційною системою з відкритими списками. У Саранчуківській громаді вибори проходять за мажоритарною системою відносної більшості.

«Нашими спостерігачами було виявлено, що у Зборівській, Лановецькій та Хоростківській ОТГ розміщувалися агітаційні матеріали без зазначення вихідних даних, а також вони були в непризначених для цього місцях, зокрема на електроопорах, на приміщеннях сільських рад. Зокрема ми виявили такі випадки у Зборівській та Хоростківській ОТГ. А Зборівська та Хоростківська громади із запізненням отримали бюлетені», – відзначила координатора громадського спостереження за виборами в Тернопільській області Громадянської мережі «Опора» Ольга Галушка.

Щодо кількості виборців, то вони суттєво різняться в об’єднаних територіальних громадах. За інформацією відділу адміністрування державного реєстру виборців, у Саранчуківській громаді нараховують 2139 виборців, у Хоростківській – 11 227 виборців, у Зборівській 12 968, у Лановецькій – 9 308 виборців.

Софія Романська

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