Перед Пасхою на Тернопільщині похолоднішає

11/04/2017 Розмір тексту:

Різкі зміни погодних умов очікують на Тернопільщині найближчими днями. В регіоні похолоднішає, а також передбачаються дощі і сильна хмарність, через яку погіршуватиметься видимість.

Досить мінлива погода спостерігатиметься цього тижня на Тернопільщині, – кажуть метеорологи. Можливі різкі перепади від сонця і тепла до прохолодної і дощової погоди. За прогнозами Укргідрометеоцентру, такі погодні умови спостерігатимуться аж до вихідних. «Передбачається хмарна погода, місцями з проясненнями. Вітер змінних напрямків 7 – 12 метрів за секунду, можливі пориви вітру. По всій території регіону можливі дощі, місцями затяжні опади. Під час опадів погіршуватиметься видимість. Температура повітря: вночі 6 – 8 градусів тепла, вдень 12 – 16 градусів тепла. Можливі різкі перепади температурних показників».

За словами метеорологів, ближче до Пасхи потеплішає За попередніми прогнозами на Великдень має бути тепло.

Софія Романська