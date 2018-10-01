Пенсіонерці з Тернопільщини “зняли порчу” за тисячу доларів

01/10/2018 Розмір тексту:

Майже не щодня до поліцейських області звертаються ошукані краяни, які потерпіли від рук невідомих зловмисників. Події трапляються, як в громадських місцях, так і в оселях заявників.

У більшості випадках до злочинів причетні особи не слов’янської зовнішності. Вони майстерно обдурюють місцевих мешканців, аби незаконно збагатитись.

Пройдисвіти ходять від помешкання до помешкання під різними приводами: купівля горіхів, пір’я, антикваріату та обміну купюр. Вони намагаються зав’язати розмову, аби поближче пізнати свою жертву. Вже згодом можуть запропонувати свої послуги, розповідаючи про різні пороби.

Обіцяючи допомогти, шахраї проводять «ритуали» різними речами, змушують стареньких молитися в окремих кімнатах будинку, носити з городу землю та віддавати усі заощадження і коштовні речі. Люди слухняно виконують всі вказівки шахраїв, і лише згодом розуміють, що їх ошукали.

За такою схемою потерпіла й 80-річна жителька районного центру. Пенсіонерка розповіла, що до її помешкання завітало двоє незнайомок, які розповіли про страшні пороби її родини. Пройдисвітки ходили по кімнатах старенької проводячи різні «ритуали», саме тоді вони знайшли сховок краянки, з якого викрали 800 євро та 200 американських доларів. Здійснивши задумане шахрайки запевнили потерпілу, що її близьким нічого не загрожує та покинули будинок. Але вже через декілька днів, коли пенсіонерці знадобилися кошти, вона не повірила своїм очам, адже всі заощадження зникли.

Працівники поліції закликають усіх мешканців краю взяти на озброєння кілька порад:

– якщо до вас підійшли на вулиці або зайшли на подвір’я з пропозицією поворожити чи зняти порчу, намагайтеся якомога швидше завершити спілкування з незнайомцями;

– не дозволяйте чужинцям заходити до свого помешкання, натякніть, що вдома не самі або ж скоро має повернутися хтось з рідних;

– не відповідайте на запитання, що стосуються вас чи ваших рідних – це спосіб зібрати інформацію, яка, без сумніву, буде використана не на вашу користь;

– не соромтеся покликати на допомогу випадкових перехожих чи сусідів. При появі сторонніх, шахрай найімовірніше постарається швидше зникнути;

Якщо ви помітили підозрілих осіб, які приїхали до села чи міста, та викликають у вас сумніви, не зволікайте і телефонуйте на лінію «102», наголошують у відділі комунікації поліції Тернопільської області.