Пенсіонер заплатив аферистам 5000 гривень за порятунок онука

28/04/2017 Розмір тексту:

Повідомлення про чергову мобільну аферу надійшло до поліцейських 27 квітня Продавець крамниці розповіла, що один з відвідувачів магазину став жертвою шахрайства.

На місце події оперативно прибула слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, місцевий житель 1929 року, став черговою жертвою шахраїв.

Як розповів пенсіонер, 26 квітня, близько 23:30 години до нього зателефонував невідомий. Чоловік представився слідчим правоохоронних органів. Псевдополіцейський повідомив, що онук тернополянина скоїв дорожньо-транспортну пригоду є потерпілі. Молодику загрожує кримінальне провадження.

Невідомий зазначив, що уникнути відповідальності можна, але треба заплатити. Мешканець обласного центру погодився, а чоловік назвав номер банківського рахунку, на який необхідно перерахувати кошти.

Вранці пенсіонер пішов до найближчого терміналу, який знаходився в одній із крамниць поблизу будинку, де мешкає. Чоловік попросив допомогти переказати гроші через термінал продавця торгового закладу, а коли трансакцію успішно завершили, старенький розповів про все дівчині. Та одразу зрозуміла, що тернополянина ошукали та зателефонувала до поліції.

Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудового розслідування відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, повідомляють у поліції.