Пенсійний фонд сьогодні – яма, яка не покривається пенсійними платежами, – Роман Заставний

15/09/2017 Розмір тексту:

Народний депутат з Тернопільщини Роман Заставний повідомив, що пенсійна реформа передбачає збільшення виплат для 9 мільйонів пенсіонерів.

– Пенсійна реформа – це затягнута в часі природна необхідність, – зазначив парламентар. – Пенсійний фонд сьогодні – яма, яка не покривається пенсійними платежами. Я впевнений, що в парламенті набереться прагматична критична маса людей, які усвідомлюють, що треба брати на себе відповідальність і проводити реформи, адже йдеться про 9 мільйонів пенсіонерів.

За словами Романа Заставного, проект реформи Верховна Рада найймовірніше розгляне найближчого пленарного тижня. Наразі триває обговорення документу.

– Думаю, втілення пенсійної реформи буде досить неспокійним, – сказав політик. – Популісти, демагоги докладатимуть всіх зусиль, щоб її не прийняти. Вони чинитимуть за принципом: чим гірше для людей – тим краще для них. Я оптиміст і думаю, що тих, хто блокуватиме пенсійну реформу, – все ж менше у Верховній Раді.