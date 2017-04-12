Пекли праскою і поливали окропом: на Тернопільщині грабіжники катували колишнього голову Держрезерву

12/04/2017 Розмір тексту:

Люди в масках увірвались до помешкання. Нещадно били господаря. А коли мовчав, де гроші, катували – поливали окропом та пекли праскою.

Нагадаємо, розбійний напад стався у Борщові: місцевий підприємець у реанімації.

Як повідомляє “20 хвилин“, мова йде про місцевого підприємця, власника готельного комплексу, екс-керівника Держрезерву Богдана Федорчука, товариша екс-президента України Віктора Ющенка.

– Поки що ми інформацію про нападників розголошувати не можемо, як і назвати суму збитків без дозволу потерпілого, – каже начальник головного управління нацполіції в області Олександр Богомол.

Одразу після нападу потерпілий чоловік потрапив до реанімації. Вже переніс операцію з пересадки шкіри. Наразі проходить лікування, повідомив очільник тернопільської поліції.

– Враховуючи такі випадки, а у квітні на Тернопільщині вже було два розбійні напади, в Україні – в рази більше, я звертаюсь до всіх людей, котрі мають статки: убезпечте своє майно і здоров’я. Облаштуйте сигналізацію в будинках, – каже Олександр Богомол.

Найпопулярнішим видом захисту і охорони на сьогодні є «тривожна кнопка», кажуть у поліції. Кожен з членів родини матиме таку у кишені. Достатньо натиснути – за кілька хвилин на місці буде поліція охорони.

– Відеоспостереження, на жаль, вже не допомагає, – каже Олександр Богомол. – Може стати у нагоді хіба під час пошуку злочинців. Бо коли сервер знаходиться за місцем проживання і злочинці катують потерпілого, людина вкаже, де він. Тому толку з такого спостереження не буде.

Нагадаємо, жертвою розбійного нападу стала цього року й мешканка Хоросткова. Завдяки оперативній інформації вдалось затримати групу, причетну до нападу. У складі – двоє львів’ян та тернополянин, який саме і наводив на помешкання.