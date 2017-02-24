Педагогом з Тернопільщини, який “виховував” дітей палицею, зайнялася поліція
24/02/2017 0
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Під час моніторингу інтернет-мережі працівники поліції натрапили на відео про “виховання палкою”.
Вихованці Шумського професійно-технічного училища зняли на телефон один з таких “педагогічних” моментів.
Начальник відділу ювенальної превенції Петро Тихович запевнив, що правоохоронці одразу відреагували на даний матеріал.
У район поїхали фахівці, аби оцінити ситуацію, з’ясувати усі деталі та поспілкуватися з фігурантами справи.
Викладач визнав, що саме методом “палки” виховував одного з учнів. Даний факт зареєстрований в журналі Єдиного обліку. Вирішується питання про кваліфікацію вказаного правопорушення та внесення події до єдиного реєстру досудових розслідувань.
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