Педагогом з Тернопільщини, який “виховував” дітей палицею, зайнялася поліція

24/02/2017 Розмір тексту:

Під час моніторингу інтернет-мережі працівники поліції натрапили на відео про “виховання палкою”.

Вихованці Шумського професійно-технічного училища зняли на телефон один з таких “педагогічних” моментів.

Начальник відділу ювенальної превенції Петро Тихович запевнив, що правоохоронці одразу відреагували на даний матеріал.

У район поїхали фахівці, аби оцінити ситуацію, з’ясувати усі деталі та поспілкуватися з фігурантами справи.

Викладач визнав, що саме методом “палки” виховував одного з учнів. Даний факт зареєстрований в журналі Єдиного обліку. Вирішується питання про кваліфікацію вказаного правопорушення та внесення події до єдиного реєстру досудових розслідувань.