Педагогічний скандал: в училищі на Тернопільщині учнів виховують палицею. ВІДЕО
24/02/2017 1
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У соціальній мережі набирає популярності відеозапис “виховного моменту” у Шумському ПТУ.
Користувачі соцмережі пишуть, що вчитель таким чином виховує своїх студентів, повідомляє Про все.
“Це тільки за те, що хлопець не походив на навчання, так правильно виховувати?” – коментують люди.
Кажуть, нібито це не перший подібний “виховний захід” цього вчителя, а були й ще гірші…
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Коментарі (1)
ilona24/02/2017
добре зробив,якщо батьки не займаються вихованням!