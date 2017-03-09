Педагогам з Тернопільщини повернули добра на 2 мільйони

09/03/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині прокуратура повертає державі 80 га землі вартістю понад 2 млн. грн. Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області.



Рішенням господарського суду Тернопільської області задоволено позовну заяву Кременецької місцевої прокуратури в інтересах держави та зобов‘язано фізичну особу-підприємця звільнити незаконно зайняті земельні ділянки площею 80 га, вартістю понад 2 млн. грн.

Встановлено, що підприємець незаконно отримав у користування земельні ділянки державного навчального закладу «Почаївське вище професійне училище».

На вимогу прокуратури суд відновив порушене право освітян, земля площею 80 га вартістю понад 2 млн.грн використовуватиметься за цільовим призначенням.