Педагогам з Тернопільщини повернули добра на 2 мільйони

09/03/2017 0
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На Тернопільщині прокуратура повертає державі 80 га землі вартістю понад 2 млн. грн. Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області.

Рішенням господарського суду Тернопільської області задоволено   позовну заяву Кременецької місцевої прокуратури в інтересах держави та зобов‘язано фізичну особу-підприємця звільнити незаконно зайняті земельні ділянки площею 80 га, вартістю понад  2 млн. грн.

Встановлено, що підприємець незаконно отримав у користування земельні ділянки державного навчального закладу «Почаївське вище професійне училище».

На вимогу прокуратури суд відновив порушене право освітян,   земля  площею 80 га вартістю понад 2 млн.грн використовуватиметься за цільовим призначенням.

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