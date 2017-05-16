Патрульні зупинили панянку на “Мерседесі”, алкоголь у крові якої зашкалював у 7 разів. ФОТО

16/05/2017 0
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Сьогодні вночі, близько 2-ї години, на вулиці Мазепи, екіпаж патрульних зупинив автомобіль Mersedes Е270, водій якого порушив рядність.

За кермом перебувала тернополянка.

Спілкуючись з нею інспектори помітили, що жінка має ознаки алкогольного сп’яніння. Результат – 1,32 проміле алкоголю в крові, що майже в 7 разів перевищував допустиму норму.

Полісмени склали на 32-річну кермувальницю адмінпротокол за статтею 130 КУпАП (Керування у стані алкогольного сп’яніння), повідомляють в управлінні патрульної поліції міста.

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