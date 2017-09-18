Патрульні зупинили двох жінок з “явними ознаками”

18/09/2017 Розмір тексту:

В ніч з 17 на 18 вересня патрульні зупинили двох жінок за кермом 33-ох та 35-ти років з явними однаками алкогольного сп’яніння. Від проходження алкотесту обоє водіїв відмовились, повідомляють у прес-службі патрульної поліції Тернополя.

35-річну водія ВАЗ 2101 з явними ознаками алкогольного сп’яніння патрульні зупинили близько 23:30 на дорозі Стрий-Знам’янка. Від проходження огляду жінка відмовилась, в неї вилучили права водія. Патрульні склали протокол за ч.1 ст.130 винесли постанову за ч.6 ст.121, повідомляє “20 хвилин“.

Близько 4:00 на вулиці Тролейбусній, 7 патрульні зупинили 33-річну жінку, яка керувала Mercedes-Benz Econic з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду також відмовилась. На водія склали протокол за ч.1 ст.130 та винесли постанову за ч.1 ст.126, п/в. Права не вилучали, автомобіль забрав інший водій.