Патрульні зняли з даху п’яного “спайдермена”. ФОТО

10/05/2017 0
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«Нетверезий хлопець стоїть на даху балкону на другому поверсі», – такий виклик отримали патрульні 9 травня, близько 16-ї години.

За лічені хвилини патрульні прибули на місце події. Хлопець на запитання інспекторів не відповідав. Очевидно було, що він був у стані сильного алкогольного сп’яніння. Вони одразу викликали рятувальників та карету швидкої.

Хлопця зняли з даху. Від надання медичної допомоги він відмовився. Інспектори доставили його до відділку поліції. Там вдалося встановити особу. Ним виявився 24-річний мешканець Бережан.

На громадянина патрульні винесли постанову за ст.178 КУпАП (Поява у громадському місці у п’яному місці), повідомляють в управлінні патрульної поліції.

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