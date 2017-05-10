Патрульні зняли з даху п’яного “спайдермена”. ФОТО

За лічені хвилини патрульні прибули на місце події. Хлопець на запитання інспекторів не відповідав. Очевидно було, що він був у стані сильного алкогольного сп’яніння. Вони одразу викликали рятувальників та карету швидкої.

Хлопця зняли з даху. Від надання медичної допомоги він відмовився. Інспектори доставили його до відділку поліції. Там вдалося встановити особу. Ним виявився 24-річний мешканець Бережан.

На громадянина патрульні винесли постанову за ст.178 КУпАП (Поява у громадському місці у п’яному місці), повідомляють в управлінні патрульної поліції.