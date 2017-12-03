Патрульні затримали водія, зіниці якого не реагували на світло

При спілкуванні з водієм інспектори помітили у нього ознаки наркотичного сп’яніння. Його зіниці не реагували на світло, а поведінка не відповідала обстановці. Патрульні запропонували водієві пройти огляд в медзакладі, але він навідріз відмовився.

При поверхневій перевірці транспортного засобу, в дверці охоронці порядку виявили поліетиленовий пакетик з порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою на наркотичні засоби. Громадянин зізнався патрульним, що це амфетамін, який він тримає для власного вживання. На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу, повідомляють у патрульній поліції.

На водія патрульні склали протокол за керування у стані наркотичного сп’яніння.