Патрульні забрали до відділку жінок, котрі билися на очах у дітей
Жінок патрульні забрали до відділку, а дітей – працівники ювенальної превенції.
На спецлінію 102 надійшов виклик про конфлікт 27 березня, близько 15-ї години, на вулицю Підкови, повідомляють у патрульній поліції.
«Коли ми приїхали, застали двох жінок, які голосно сварилися. Одна навіть накинулася на іншу з кулаками. Ми її вчасно зупинили», – розповідає патрульний Ігор.
Окрім жінок, у квартирі були двоє неповнолітніх дітей, хлопчиків 1 та 10 років. Їхня мати у той час знаходилася у пологовому, а сама попросила подругу за ними приглянути. Помешкання було брудне і неохайне. Залишати дітей в таких умовах було небезпечно, тож патрульні передали їх працівникам ювенальної превенції.
Жінок інспектори доставили до відділку поліції, для з’ясування усіх обставин.
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