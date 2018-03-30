Патрульні забрали до відділку жінок, котрі билися на очах у дітей

30/03/2018 Розмір тексту:

Жінок патрульні забрали до відділку, а дітей – працівники ювенальної превенції.

На спецлінію 102 надійшов виклик про конфлікт 27 березня, близько 15-ї години, на вулицю Підкови, повідомляють у патрульній поліції.

«Коли ми приїхали, застали двох жінок, які голосно сварилися. Одна навіть накинулася на іншу з кулаками. Ми її вчасно зупинили», – розповідає патрульний Ігор.