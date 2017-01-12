Патрульні за день оштрафували 17 пішоходів

12/01/2017 Розмір тексту:

1 січня патрульні поліцейські винесли на тернополян 17 постанов за ч.1 ст. 127 КУпАП – непокора пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху, перехід ними проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються.

Штраф за це порушення складає 51 грн. У разі виявлення, що пішохід перебуває в стані алкогольного сп’яніння адміністративне стягнення зростає до 136 грн.

Також інспектори провели кілька десятків профілактичних бесід з пішоходами, які перебігали дорогу у невстановлених місцях. Деякі водії, побачивши, що штрафують пішоходів, зупинялись і дякували патрульним за роботу.