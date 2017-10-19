Патрульні взялися оглядати тернопільські дороги. Чи зміниться щось для водіїв?
Патрульна поліція Тернополя перевіряє стан автошляхів у місті й досліджує найбільш небезпечні ділянки, де найчастіше трапляються аварії.
Огляд автошляхів плановий, його проводять весною та осінню. Патрульні перевіряють якість дорожнього покриття, наявність знаків, розмітки.
«Неналежний стан покриття – це зараз нерідкість. Ми виявлямо найбільш небезпечні ділянки, які потребують термінового ремонту. Також на кількох вулицях не було потрібних дорожніх знаків. Ситуація з об’їзною потребує врегулювання, а також багато питань викликає ремонт мосту. Загалом огляду підлягають всі автошляхи у Тернополі. Будуть складені протоколи, зроблені висновки і їх передамо відповідним органам», – каже старший інспектор відділу дорожнього руху управління патрульної поліції в місті Тернополі Віталій Тищук.
Результати огляду патрульні поліцейські передадуть службі автомобільних доріг і Тернопільській міські раді.
Софія Романська
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