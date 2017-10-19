Патрульні взялися оглядати тернопільські дороги. Чи зміниться щось для водіїв?

19/10/2017 Розмір тексту:

Патрульна поліція Тернополя перевіряє стан автошляхів у місті й досліджує найбільш небезпечні ділянки, де найчастіше трапляються аварії.

Огляд автошляхів плановий, його проводять весною та осінню. Патрульні перевіряють якість дорожнього покриття, наявність знаків, розмітки.

«Неналежний стан покриття – це зараз нерідкість. Ми виявлямо найбільш небезпечні ділянки, які потребують термінового ремонту. Також на кількох вулицях не було потрібних дорожніх знаків. Ситуація з об’їзною потребує врегулювання, а також багато питань викликає ремонт мосту. Загалом огляду підлягають всі автошляхи у Тернополі. Будуть складені протоколи, зроблені висновки і їх передамо відповідним органам», – каже старший інспектор відділу дорожнього руху управління патрульної поліції в місті Тернополі Віталій Тищук.

Результати огляду патрульні поліцейські передадуть службі автомобільних доріг і Тернопільській міські раді.

Софія Романська