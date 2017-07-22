Патрульні “втихомирили” таксистів, які промишляють біля залізничного вокзалу

20/07/2017 Розмір тексту:

Таксисти біля вокзалу здійняли галас, що їм не дають “вести бізнес”, мовляв через маршрутки на фестиваль “Файне місто” вони возитимуть менше туристів. Дівчатам-волонтеркам довелось звернутися до патрульної поліції, щоб таки поставити інформаційний намет.

На центральному автовокзалі та залізничному вокзалі мають працювати волонтери, які підказуватимуть усім приїжджим, як добратися до місця проведення фестивалю “Файне місто”.

Однак таксисти біля залізничого вокзалу не дозволили волонтерам встановити інформаційну палатку. Пояснили це тим, мовляв, палатка їм заважає вести бізнес, і нехай туристи краще б скористалися їхніми послугами, повідомляє “20 хвилин“.

Волонтерам довелось звернутися до патрульних, щоб їм таки не заважали.

Нагадаємо, на “Файне місто” з’їжджається молодь зі всієї України. На “Файне місто” з’їжджається молодь зі всієї України.

20 липня спецільні автобуси курсуватимуть через зупинку вул. Львівська до іподрому з 6.00 год. до 02.00 год.

21 та 22 липня автобуси курсуватимуть тільки від зупинки вул. Львівська до фестивалю і в зворотньому напрямку, а 23 липня знову заїжджатимуть на залізничний вокзал. 24 липня з 6 години ранку до 14.00 дня відвозитимуть на залізничний вокзал останніх фестивальників.

Вартість проїзду – 10 грн.