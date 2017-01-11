Патрульні врятували наркомана від самогубства. ВІДЕО

11/01/2017 Розмір тексту:

Минулих вихідних патрульні працювали у посиленому режимі. За цей час вони отримали 360 викликів та склали 93 адміністративних матеріали.

«7-го січня на вулиці Лучаківського, близько 6-ї години вечора патрульні виявили тіло невідомого чоловіка. На вигляд йому було 60-65 років, вони викликали бригаду швидкої медичної допомоги, також СОГ. Зараз особа встановлюється його доправили в морг», – розповіла прес-секретар УПП в м. Тернопіль Оксана Смільська.

Іншій трагедії патрульним вдалося запобігти на вулиці Качали.

«Мати повідомила, що син намагається скоїти суїцид. Приїхавши на місце, інспекторам вдалося заспокоїти хлопця. Він зробив на той час вже собі різану рану передпліччя. З’ясувалося, що він вже тривалий час лікується від наркотичної залежності. Патрульні викликали бригаду швидкої медичної допомоги, його шпиталізували в психоневрологічну лікарню».

Загалом на вихідні в Тернополі трапилась 21 ДТП, 14 з яких – 9-го січня, повідомляє ІНТБ.