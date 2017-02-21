Патрульні врятували молодика від п’яних гопників

21/02/2017 Розмір тексту:

«Рятуйте! Рятуйте!», – кричав і розмахував руками хлопець, побачивши екіпаж патрульних поліцейських. Подія трапилася 20 лютого, близько 3-ї години ночі.

Інспектори відразу зупинилися. 25-річний громадянин розповів, що на нього напали невідомі та нанесли тілесні ушкодження. Патрульні викликали карету швидкої допомоги, яка відвезла його до травмпункту.