Патрульні врятували чоловіка, який погрожував викинутися з вікна

04/09/2017 0
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3 вересня, близько 11-ї години ранку на спецлінію 102 зателефонувала 58-річна тернополянка. Вона розповіла, що її 33-річний погрожує вчинити самогубство, стрибнувши з вікна.

Прибувши на місце події, патрульні одразу викликали швидку та спробували заспокоїти чоловіка. Згодом з’ясувалося, що чоловік намагався звести рахунки з життям вже не вперше.

Наразі його обстежили медики та надають кваліфіковану допомогу у медичному закладі, повідомляють у патрульній поліції.

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